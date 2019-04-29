2019-04-29T12:38:32+03:00
Экономика

В России крупные платежные системы ограничили переводы в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам

В частности, речь идет о Western Union, "Золотой короне" и Contact
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
В России крупные платежные системы ограничили переводы в Китай, Казахстан, Кыргызстан и ВьетнамВ России крупные платежные системы ограничили переводы в Китай, Казахстан, Кыргызстан и ВьетнамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Ограничение суммы денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам установили такие платежные системы, как Western Union, "Золотая корона" и Contact. Об этом сообщили в колл-центрах компаний.

С 16 апреля, как рассказал РИА Новости сотрудник Western Union, для переводов денег в указанные выше страны установлен лимит в 100 тысяч на 30 дней. Такие меры, по его словам, помогут бороться с использованием средств преступниками и мошенниками.

Как уточнили представили компании "Золотая корона" новые лимиты по переводам в Казахстан составляют 150 тысяч рублей, в Киргизию - 100 тысяч, в Китай и Вьетнам - 1,55 тысячи долларов. В свою очередь, платежная система Contact сократила сумму переводов до 600 тысяч рублей в Казахстан и Киргизию, до 100 тысяч рублей - в Китай.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как бывают ли переводы с карты на карту без комиссии, можно ли перечислить деньги за границу, а также сколько времени будет идти такой перевод.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кремль: вопрос о корректировки закона о защите госсимволов ставить еще рано
Игорь Орлов заявил о двухэтапной индексации ежемесячной выплаты ветеранам
Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии
Лукашенко инициирует встречу глав стран ОБСЕ
Суд в Москве оглашает обвинительный приговор отцу полковника Захарченко
МВД попросило доступ к врачебной тайне
Иностранцы смогут получать tax free автоматически
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по требованию «Нафтогаза»
Нефть марки Brent подешевела до $71,75 за баррель
«Реал Мадрид» проиграл «Райо Велькао» с минимальным счетом
Российские автомобилисты на ремонт своих авто потратили за год 2 трлн рублей
Двое правонарушителей напали на полицейского в Москве
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Греции
«Северный поток - 2» позволит европейцам сэкономить до 8 млрд евро в год
Глава американской базы Гуантанамо уволен после расследования
Яровая прокомментировала заявление Зеленского про выдачу российских паспортов
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай
На Шри-Ланке отменили введенный после пасхальных терактов комендантский час
В Минобороны рассказали, какая техника будет на параде Победы в Москве
Пушков прокомментировал слова Зеленского о миссии Украины
Два эсминца ВМС США прошли через Тайваньский пролив
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Франция хочет предложить Евросоюзу отменить санкции против России
Погода в Москве на 29 апреля 2019 года: осадков не ожидается
На внеочередных парламентских выборах в Испании победили социалисты
На границе Китая с Таджикистаном произошло землетрясение магнитудой 5,2
ГИБДД может создать единую базу данных злостных нарушителей