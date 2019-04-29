В России крупные платежные системы ограничили переводы в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-29T12:38:32+03:00

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Ограничение суммы денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам установили такие платежные системы, как Western Union, "Золотая корона" и Contact. Об этом сообщили в колл-центрах компаний.

С 16 апреля, как рассказал РИА Новости сотрудник Western Union, для переводов денег в указанные выше страны установлен лимит в 100 тысяч на 30 дней. Такие меры, по его словам, помогут бороться с использованием средств преступниками и мошенниками.

Как уточнили представили компании "Золотая корона" новые лимиты по переводам в Казахстан составляют 150 тысяч рублей, в Киргизию - 100 тысяч, в Китай и Вьетнам - 1,55 тысячи долларов. В свою очередь, платежная система Contact сократила сумму переводов до 600 тысяч рублей в Казахстан и Киргизию, до 100 тысяч рублей - в Китай.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как бывают ли переводы с карты на карту без комиссии, можно ли перечислить деньги за границу, а также сколько времени будет идти такой перевод.

ИСТОЧНИК KP.RU