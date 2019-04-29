В столице Словакии загорелась гостиница Park Inn

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-29T17:17:38+03:00

На борьбу с огнем брошено семь пожарных расчетов

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В Братиславе на главной городской площади загорелась гостиница Park Inn. На борьбу с огнем брошено семь пожарных расчетов.

Пламя вспыхнуло 29 апреля на Рыбной площади. Известно, что горит фасад здания и теплоизоляция на высоте десяти метров. Это серьезно осложняет тушение огня. Не исключено, что внутри есть скрытые очаги возгорания.

В борьбе с огнем задействованы 24 человека. Пока информация о пострадавших не поступала, причины возгорания тоже не называются, сообщает Пятый канал.

29 апреля в Челябинской области загорелся деревянный храм Спиридона Тримифунтского. В этот момент внутри на экскурсии были первоклашки. Дети находились на колокольне и им пришлось спускаться вниз через задымленное помещение. В итоге шестеро учеников надышались дымом и им потребовалась медицинская помощь. ЧП заинтересовались прокуратура и следственный комитет (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706000" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области сгорела церковь во время экскурсии для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU