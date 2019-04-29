В столице Словакии загорелась гостиница Park Inn
В Братиславе на главной городской площади загорелась гостиница Park Inn. На борьбу с огнем брошено семь пожарных расчетов.
Пламя вспыхнуло 29 апреля на Рыбной площади. Известно, что горит фасад здания и теплоизоляция на высоте десяти метров. Это серьезно осложняет тушение огня. Не исключено, что внутри есть скрытые очаги возгорания.
В борьбе с огнем задействованы 24 человека. Пока информация о пострадавших не поступала, причины возгорания тоже не называются, сообщает Пятый канал.
29 апреля в Челябинской области загорелся деревянный храм Спиридона Тримифунтского. В этот момент внутри на экскурсии были первоклашки. Дети находились на колокольне и им пришлось спускаться вниз через задымленное помещение. В итоге шестеро учеников надышались дымом и им потребовалась медицинская помощь. ЧП заинтересовались прокуратура и следственный комитет (подробности).
В Челябинской области сгорела церковь во время экскурсии для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU