«Аталанта» вышла в Лигу Чемпионов, обыграв «Удинезе»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-30T12:48:34+03:00

В матче 34-го тура чемпионата Италии скромная «Аталанта» из крохотного города «Бергамо» обыграла дома «Удинезе» и впервые заработала путевку в международный евротурнир – Лигу Чемпионов

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Вчера в Бергамо «Аталанта» одержала девятую победу подряд, установив клубный рекорд по забитым голам в сезоне, обогнала по количеству забитых мячей «Ювентус» и закрепилась с 59 очками на 4-м месте, дающим право пройти в групповой этап Лиги Чемпионов.

На текущий момент «Аталанта» является самой забивной командой в итальянском чемпионате (68 мячей за прошедшие туры) и одной из немногих, кто показывает атакующий футбол и не боится рисковать защитой.

В течение 90 минут подопечные Джан Пьеро Гасперини уверенно атаковали ворота соперника, последовательно добиваясь своего гола. Что примечательно, «бергамасков» не останавливает титулованность и позиция соперника в турнирной таблице: они играют на равных, что с «Наполи» (2-е место, ближайший преследователь «Ювентуса»), что с «Удинезе» (17-е место). Возможно, в момент игры они даже не задумываются о том, кто перед ними: находящийся в шаге от зоны вылета «Удинезе», или гегемон Серии А, туринский «Ювентус».

В то же время своей манерой игры «бергамаски» вынуждали соперника красиво играть: в прошедшем матче на каждую атаку или прессинг «Аталанты» «Удинезе» отвечали острыми моментами.

Всего «Аталанта» набрала 59 очков, 15 мая ей предстоит встретиться с «Лацио» и поспорить на Кубок Италии. В Серии А у «бергамасков» еще 4 игры в запасе, чтобы закончить сезон с достоинством и оформить задел на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU