Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

СЕГОДНЯ 00:42 2019-05-02T00:42:12+03:00

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За минувшие сутки у границ России было замечено три американских самолета-разведчика. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

В твиттере сервиса размещены скриншоты, которые показывают маршруты летательных аппаратов, шпионивших у границ РФ. Так с авиабазы Милденхолл в Великобритании 1 мая в 12:00 по московскому времени вылетел радиоразведчик ВВС США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845. Он прошел рядом с Калининградской областью, обогнув регион с востока, вошел в воздушное пространство Польши и продолжил наблюдение. Аппарат при этом находился на высоте почти восемь километров.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 взлетел с полигона НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Он вошел в воздушное пространство над Черным морем в районе Новороссийска и около трех часов вел разведку у южных границ Крыма. При этом самолет находился на высоте около 4,6 километра.

Также с военной американской авиабазы в Италии вылетел беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10. Дрон прошел через Грецию, Болгарию, Румынию до Украины. После этого БПЛА прошел вдоль линии разграничения в Донбассе. За этим занятием дрон провел пять часов, после чего полетел к черноморскому побережью России и несколько раз облетел границы Крыма.Разведку около побережья полуострова он вел 4,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU