2019-05-02T04:18:11+03:00
Политика

Пентагон объяснил создание нового ядерного оружия в США необходимостью сдерживать Россию

В Вашингтоне считают, что Москва придерживается военной доктрины "эскалация для деэскалации"
Юлия ДИВЕЕВА
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Пентагон обосновал свои планы по созданию нового ядерного оружия "российской угрозой"Пентагон обосновал свои планы по созданию нового ядерного оружия "российской угрозой"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты приняли решение о создании нового ядерного оружия малой мощности для сдерживания России. Об этом заявил помощник заместителя министра обороны США Дэвид Трахтенберг на слушаниях в Конгрессе.

"Мы решили идти по пути маломощного ядерного оружия,потому что мы смотрим на то, что, в частности делают русские, и это вызывает большую обеспокоенность", - сказал он

Замглавы Пентагона отметил, что Вашингтон беспокоит так называемая доктрина "эскалация для деэскалации", которая предусматривает ограниченное применение ядерного оружия в условиях военного конфликта с использованием обычных видов вооружения. В США заявили, что именно в этом заключается военная доктрина России. При этом Трахтенберг добавил, что США не хотят доводить "эскалацию до самого высокого уровня", передает РИА Новости.

"Мы делаем это не для того, чтобы понизить свой порог применения ядерного оружия, но для того, чтобы повысить порог в умах противника или потенциального противника", - сказал представитель Пентагона.

По его словам, Пентагон старается исключить какой-либо просчет со стороны любого противника, при котором”они могли бы подумать, что имеют какое-то преимущество” перед США, которое дает им возможность “бросать нам вызов и сделать следующий шаг, который мы не хотим, чтобы они делали".

Отметим, что официальная военная доктрина России заключается в том, что применение ядерного оружия возможно лишь в случаях, когда против нее или ее союзников используется оружие массового поражения, либо когда агрессия с применением обычного оружия против России угрожает самому существованию страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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