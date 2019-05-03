"Арсенал" победил "Валенсию" 3:1 в полуфинале Лиги Европы

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-03T09:01:41+03:00

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Футболисты лондонского "Арсенала" одержали победу над "Валенсией" со счетом 3:1 в первой игре полуфинала Лиги Европы. Поединок прошел на поле "канониров" в Лондоне.

Муктар Диакаби открыл счет на 11-й минуте матча, выведя "Валенсию" вперед. Однако же потом в этой игре голами отмечались только футболисты "Арсенала", у команды Унаи Эмери отличились Александр Ляказетт (18-я и 26-я минуты), а еще один гол в финале поединка на свой счет записал Пьер-Эмерик Обамеянг (90+1). В сети уже опубликован видеообзор полуфинала Арсенал - Валенсия.

"Арсенал" - второй год подряд добирается до полуфинала Лиги Европы. "Валенсия" ранее играла на этой стадии турнира в сезоне 2013/2014 годов. Ответный матч полуфинала Лиги Европы Арсенал - Валенсия пройдет 9 мая на поле "Валенсии", у "Арсенала" перед ответной игрой - преимущество в два гола.

02.05.2019 Арсенал - Валенсия. 3:1. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы.Видеообзор матча полуфинала Лиги Европы Арсенал - Валенсия

ИСТОЧНИК KP.RU