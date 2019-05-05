Эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-05T13:05:42+03:00

По словам специалистов, не будет большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства

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Экономика России не испытает стресса из-за снижения темпов промышленного производства и замедления деловой активности в связи с длинными майскими выходными. Об этом заявили эксперты, опрошенные агентством РИА Новости.

Так, замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов отметил, что по количеству официальных рабочих дней "Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР". "Во-первых, отдыхать необходимо для продуктивного труда, а, во-вторых, оказание рекреационных услуг – это тоже продукт. Отдыхать разом и надолго или более распределено, на мой взгляд, дело вкуса и привычки", - добавил он.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, в свою очередь, заметил, что "календарный фактор" все же играет свою роль, поскольку из-за выходных экономические показатели в мае могут быть меньше. "В июне показатели тоже могут просесть. Негативные эффекты для экономики будут компенсированы уже в июле из-за большего числа рабочих дней", - добавил он.

Говоря об инфляции в майские праздники, Куликов отметил, что потребительские цены в мае вырастают на 0,4-0,5 процентного пункта. "За последние 10 лет значимые отклонения от такого графика наблюдались только в 2013-2014 годах. Относительно полной корзины это довольно устойчивый факт, несмотря на то что по подгруппам потребления (продовольственные, непродовольственные, услуги) от года к году отличия наблюдаются существенно более значительные", - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU