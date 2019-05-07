2019-05-07T01:47:13+03:00
Экономика

Morgan Stanley сворачивает банковскую и брокерскую деятельность в России

Инвестиционный банк собирается официально уведомить об этом ЦБ РФ в первом квартале 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в РоссииMorgan Stanley прекратит банковскую деятельность в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 6 мая, стало известно, что инвестиционный банк Morgan Stanley намерен свернуть свою деятельность в России, а официально уведомить об этом Центральный Банк РФ собирается в первом квартале 2020 года.

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения. Как ожидается, заявление о прекращении банковской деятельности будет подано в Банк России в первом квартале 2020 года», - говорится в отчете российского подразделения инвестбанка за 2018 год.

При этом в документе отмечается, что в текущем 2019 году банк будет продолжать свою деятельность в нашей стране как обычно, все «рабочие процессы» идут на постоянной основе, без изменений, передает ТАСС.

О решении прекратить бизнес в России американский банковский холдинг Morgan Stanley объявил еще в декабре прошлого года, объяснив это снижением активности, связанной, в частности, и с антироссийскими санкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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