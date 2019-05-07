Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки молока из Белоруссии

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-07T14:40:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 7 мая, Россельхознадзор отменил полный запрет на ввоз молока без упаковки из Белоруссии.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что письмо Россельхознадзора от 4 июня 2018 года № ФС-КС-7/13391 утратило силу", — сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

При этом вводится запрет на поставки молочной продукции 37 производителей из Белоруссии. Так, запрещается ввоз молока наливом (без упаковки) и сухой продукции с производственного филиала "Савушкина продукта" в Пинске, "Оршанского молочного комбината" и "Несвижского завода детского питания", ОАО "Молочные горки" и других предприятий.

Остаются в силе ограничения на поставку молока 29 белорусских предприятий, введенные ранее (среди них - ОАО "Милкавита", "Щучинский маслосырозавод").

Летом 2018 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Белоруссии молока и другой молочной продукции. По информации ведомства, решение было вызвано несоответствием товаров нормам ЕАЭС и России.

ИСТОЧНИК KP.RU