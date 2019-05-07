2019-05-07T23:05:52+03:00
Общество

В 2018 году каждый пятый молочный продукт в России являлся фальсификатом

По данным Россельхознадзора, 21,6% исследованных молочных продуктов на российском рынке в прошлом году были фальсифицированы
Александр ДЖУМАЕВ
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Каждый пятый проверенный в прошлом году молочный продукт в России являлся фальсификатомКаждый пятый проверенный в прошлом году молочный продукт в России являлся фальсификатомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Каждый пятый проверенный в прошлом году молочный продукт в России являлся фальсификатом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Россельхознадзора.

"По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу", - отмечается в сообщении.

В мае этого года Минсельхоз внес изменения в перечень животноводческой продукции, подлежащей ветеринарной сертификации. Согласно новым нормам, оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию является обязательным. При этом в список исключений временно войдут некоторые молочные продукты, такие как кисломолочные продукты и питьевое молоко, изготовленное промышленным образом.

По словам представителей Россельхознадзора, введение новых норм было необходимо для создания на территории России эффективной и полноценной системы отслеживания всего перечня животноводческой продукции.

Стоит отметить, что упомянутые выше исключения с 1 ноября этого года войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Эта система начала свою работу в июле прошлого года; в нее заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции

ИСТОЧНИК KP.RU

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