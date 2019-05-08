2019-05-08T00:36:11+03:00
Экономика

Центробанк завершил 2018 год с убытком почти в 435 млрд рублей

Доход Банка России в прошлом году составил 361,7 млрд рублей
Юлия ДИВЕЕВА
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Банк России опубликовал годовой отчет за 2018 годБанк России опубликовал годовой отчет за 2018 годФото: Анастасия ОСИПОВА
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Убыток Банка России по итогам 2018 года составил 434,6 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.

При этом в 2017 году Центробанк ушел "в минус" на 435,3 млрд рублей. Доходы регулятора в прошлом году составили 361,7 млрд рублей, показав рост на 28,2%. При этом ЦБ увеличил объем активов с 30,8 млрд рублей (в 2017 году) до 39,4 млрд рублей .

Дивиденды от Сбербанка в 2018 году составили 135,5 млрд рублей. Эти средства поступили в федеральный бюджет. Всего же Центробанк от участия в капиталах кредитных и иных организаций получил 137,7 млрд рублей. Годом ранее сумма составляла 70,9 млрд рублей.

Также в отчете регулятора говорится, что в прошлом году запрет на осуществление отдельных банковских операций ЦБ ввел в отношении 17 банков и применил штрафные санкции к 288 кредитным организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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