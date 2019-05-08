В Подмосковье развернут 420-ти метровую георгиевскую ленточку

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-08T16:56:02+03:00

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Огромную георгиевскую ленточку развернут в Павшинской Пойме. Ее длина составит 423 метра, а ширина четыре, она протянется вдоль пешеходного моста.

Авторы идеи - творческая молодежь из АНО «Новый город». Мероприятие пройдет 9 мая. Участники выйдут на Мякининский мост и поднимут над головой георгиевскую ленточку. Планируется, что нести полотно будут не менее 270 человек, они пройдут стройными колоннами.

- Это поможет объединить детей, молодежь, ветеранов. Место было выбрано не просто так: Мякининский мост тоже символизирует объединение, соединение прошлого и будущего, - рассказывает организатор акции, член Общественной палаты Красногорска Михаил Иванов.

Вечером участники выдвинутся по мосту, постепенно разварачивая ленту. А всем желающим, кто не будет задействован в акции, будут выдавать небольшие Георгиевские ленточки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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ИСТОЧНИК KP.RU