2019-05-08T18:53:31+03:00
Общество

Столичных водителей призвали отказаться от личного авто на 9 мая

Дело в том, что по многим улицам движение будет перекрыто, что приведет к образованию пробок
Елена АКИМОВА
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Столичных водителей призвали отказаться от личного авто на 9 маяСтоличных водителей призвали отказаться от личного авто на 9 маяФото: Евгения ГУСЕВА
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Москвичей призвали отказаться от использования личного авто на 9 мая. В ЦОДД напомнили, что в День Победы будут перекрыты многие улицы, что приведет к образованию пробок.

Ограничение будет установлено на ряде улиц в центре города и на северо-западе. Это необходимо для проведения парада, но по мере прохождения колонны запрет на движение будет сниматься.

Отнестись с пониманием просят не только водителей, но и пассажиров общественного городского транспорта. Удобнее всего будет пользоваться метро, в поземке уже отметили, что подготовились к повышенному пассажиропотоку, сообщает РИАМО.

Список перекрытия улиц

С 05:30 первые ограничения начнут действовать на центральных улицах столицы: улица Тверская; улица Моховая; улица Охотный Ряд; Театральный проспект; Новая, Старая площади; Китайгородский проспект; Москворецкая, Кремлевская, Гончарная (от Гончарного проезда), Котельническая, Устьинская набережные; Большой Москворецкий, Малый Москворецкий, Чугунный мосты; улица Болотная; Болотная площадь; Софийская, Раушская, Болотная набережные; Фалеевская переулок; улица Балчуг; Лубочный переулок; Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); 1-й Раушский переулок; 2-й Раушский переулок; улица Солянка; Большой Путинковский переулок.

С 05:30 до 08:00 будет ограничено движение на маршруте следования военной техники на следующих улицах: улица Нижние Мневники – улица Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе) – Звенигородское шоссе – улица Красная Пресня – улица Баррикадная – улица Садовая-Кудринская – улица Большая Садовая – Триумфальная площадь.

С 10:00 утра и до возвращения военной техники после парадабудет запрещено перемещение на участках улиц: Большой Каменный мост; Боровицкая площадь; улица Воздвиженка; улица Новый Арбат; Новинский бульвар; улица Баррикадная; улица Красная Пресня; улица Садовая-Кудринская; улица Большая Садовая; Триумфальной площадь; улица 1-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади); улица 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади); Звенигородское шоссе; улица Мневники; улица Нижние Мневники, улица Пятницкая, улица Большая Ордынка, улица Петровка.

С 15:00 частичные ограничения могут быть введены по маршруту улица Нижние Мневники – улица Крылатская – улица Осенняя – Рублевское шоссе – МКАД – Минское шоссе – парадная площадка Алабино.

А с 15:00 до 18:00 будут перекрываться улицы Нижние Мневники – улица Народного Ополчения – улица Мневники – улица Мневники – Звенигородское шоссе – 3-я Магистральная улица – станция «Красная Пресня».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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