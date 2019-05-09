Депутат Рады считает, что Украина распадется по югославскому сценарию

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-09T09:55:51+03:00

В настоящее время, по словам Евгения Мураева, страна находится перед лицом большой угрозы

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украина сейчас находится перед огромной угрозой, вскоре ей грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии.

"Нас просто растащат по кускам: венгры заберут Закарпатье, румыны попытаются забрать Буковину и Бессарабию, Галичину попытаются забрать поляки", - заявил украинский парламентарий в эфире телеканала «Наш». Кроме того, Мураев предположил, что Россию может интересовать Перекопский перешеек, который связывает Крымский полуостров с материком.

В качестве одного из примеров депутат привел Одессу. Там, по его словам, "сильно активизировались" румыны. "Они работают через посольство, дают деньги церквям", - подчеркнул он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ранее Украине уже предрекали крах. По мнению экспертов, страна распадется в итоге на десяток независимых республик.

ИСТОЧНИК KP.RU