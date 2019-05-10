В одной из мечетей Лондона произошла стрельба

СЕГОДНЯ 06:19 2019-05-10T06:22:52+03:00

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Выстрел прозвучал в одной из мечетей Лондона, расположенной в районе Илфорд. Об этом сообщила пресс-служба Скотланд-Ярда.

Полицейские прибыли на место к зданию мечети “Семи королей” на улице Хай-роуд. По их данным, в результате выстрела никто не пострадал, но офицеры останутся дежурить в течение ночи для поддержания общественного порядка.

Мечеть сразу после стрельбы была закрыта. В полиции подчеркнули, что происшествие не связано с террористической угрозой.

"На этом раннем этапе мы считаем, что был применен пистолет с холостыми патронами. Ранений или ущерба нанесено не было", - говорится в акаунте лондонской полиции в Twitter.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 28 марта возле Центральной мечети Лондона неизвестный нанес тяжелое ножевое ранение мужчине, а затем скрылся. Очевидцы видели, как вооруженный ножом человек забежал в мусульманский храм. Пострадавший позже скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU