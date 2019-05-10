Огромный таракан прервал выступление президента Филиппин перед сенатом

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-10T14:58:38+03:00

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления Фото: скрин с видео

Сам Родриго Дутерте в шутку предположил, что насекомое было подослано оппозиционерами [видео]

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Огромный таракан прервал выступление президента Филиппин Родриго Дутерте перед сенатом, забравшись на плечо главе государства в прямом эфире.

Огромный таракан залез на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время его выступления перед сенатом.

На кадрах опубликованного в Youtube ролике видно, как к стоящему за трибуной политику подбегает помощница и пытается стряхнуть с него наглое насекомое. Дутерте сначала не понимает, что происходит и вопросительно смотрит на девушку, а потом сам снимает назойливого таракана со своей одежды.

Неловкая пауза в выступлении завершилась шутливой фразой президента о том, что насекомое, вероятно, было подослано представителями оппозиционной Либеральной партии.

Стоит отметить, что Дутерте стал далеко не первым политиком, удостоившимся столь пристального внимания ползучих. Сайт kp.ru писал о том, что ранее насекомыми были "атакованы" также тогда еще президент США Барак Обама и кандидат в американские лидеры Хиллари Клинтон. Мужчине муха села прямо на губу, а женщине - на бровь.

ИСТОЧНИК KP.RU