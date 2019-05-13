2019-05-13T11:48:33+03:00
Спорт

Эден Азар принял решение о своей дальнейшей карьере

В «Челси» сообщили, что вот уже несколько недель знают, какие планы у их форварда на будущее
Дарья КРЫЛОВА
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Эден Азар.Эден Азар.Фото: REUTERS
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Бельгийский нападающий Эден Азар объявил, что вот уже несколько недель, как сказал руководству клуба о своем решении, касательно своей дальнейшей судьбы. В руководстве клуба это подтвердили, но сказали, что раскроют слова бельгийца только после финала Лиги Европы.

Испанская пресса на протяжении многих недель сватает Азара в «Реал Мадрид», и на Сантьяго Бернабеу уже все уверенны, что бельгиец переоденется в цвета «сливочных», ибо еще никто не отказывался от такого предложения, но последнее слово все еще не сказано.

Сам Азар сказал, что в этом вопросе далеко не все зависит от него, и что в данный момент, главное на чем нужно сосредоточиться – это футбол. АПЛ завершился, а вот в Лиге Европы все еще должно решиться.

"Думаю, мое будущее прояснится после финала Лиги Европы. Мы должны сыграть финал, а там посмотрим. Я хотел, чтобы мое будущее прояснилось раньше, но этого не случилось. Как и вы, как и фанаты, я все еще жду. Когда ты на поле, то стараешься сосредоточиться на поле и мяче. Вот и все. Когда я выхожу на поле, то стараюсь изо всех сил. Я не думаю о том или этом, о своей ситуации или ситуации клуба. Я просто стараюсь выигрывать матчи". – приводит его слова Evening Standard.

Его слова можно понимать и как намек о скорой смене клубной прописки, и как обратное.

Ранее Маурцио Сарри говорил, что хотел бы, чтобы Азар остался в рядах «аристократов», но если бельгиец считает, что его история с «Челси» закончена, значит так оно и есть, и смысла удерживать игрока он не видит.

Эден Азар выступает за лондонский клуб с 2012 года. За его трансфер Синие заплатили Лиллю 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец сыграл в 51 поединках во всех турнирах, в которых забил 19 мячей.

Финал Лиги Европы против Арсенала команда Маурицио Сарри проведет 29 мая в Баку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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