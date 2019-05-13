Госдума планирует ужесточить наказание за "пьяные" ДТП
Госдума планирует ужесточить наказание за "пьяные" ДТП
Соответствующий законопроект будет рассматриваться 14 мая
На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект об усилении наказания за совершение ДТП в нетрезвом виде. Известно, что поправки касаются только тех аварий, в которых пострадали или погибли люди.
Об этой инициативе рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что из-за пьяных водителей ежегодно погибает более 4000 человек, более 20 тысяч становятся инвалидами. Такая неутешительная статистика говорит лишь о необходимости срочного изменения законодательства.
- Фактически за пять лет под колесами пьяных водителей погибает население целого города. Справедливо, если ответственность за такое преступление, будет приравнена к умышленному убийству, - приводит слова Володина ТАСС.
Согласно новому законопроекту, уголовная ответственность за "пьяные" ДТП увеличится в разы. Нарушителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (сейчас - до четырех) за причинение тяжкого телесного вреда пострадавшему. При гибели человека наказание составит от пяти до 12 лет вместо нынешних двух-семи. А в случае смерти двух и более людей - от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти).
ИСТОЧНИК KP.RU