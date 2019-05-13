СЕГОДНЯ 19:35 2019-05-13T19:35:34+03:00

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Госдума планирует ужесточить наказание за "пьяные" ДТП

Соответствующий законопроект будет рассматриваться 14 мая

На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект об усилении наказания за совершение ДТП в нетрезвом виде. Известно, что поправки касаются только тех аварий, в которых пострадали или погибли люди.

Об этой инициативе рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что из-за пьяных водителей ежегодно погибает более 4000 человек, более 20 тысяч становятся инвалидами. Такая неутешительная статистика говорит лишь о необходимости срочного изменения законодательства.

- Фактически за пять лет под колесами пьяных водителей погибает население целого города. Справедливо, если ответственность за такое преступление, будет приравнена к умышленному убийству, - приводит слова Володина ТАСС.

Согласно новому законопроекту, уголовная ответственность за "пьяные" ДТП увеличится в разы. Нарушителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (сейчас - до четырех) за причинение тяжкого телесного вреда пострадавшему. При гибели человека наказание составит от пяти до 12 лет вместо нынешних двух-семи. А в случае смерти двух и более людей - от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти).

ИСТОЧНИК KP.RU