В Совфеде начали обсуждение лишения мандата Арашукова

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-14T13:30:10+03:00

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Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами сенаторов начала обсуждение возможного лишения мандата временно отстраненного парламентария от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова.

В повестке заседания комиссии вопрос «Об итогах деятельности рабочей группы комиссии по проверке и оценке фактических обстоятельств непредставления членам Совета Федерации Рауфом Арашуковым сведений о своих доходах... за 2018 год».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сведения о доходах Арашукова не были опубликованы на официальном сайте Совета Федерации, что грозит ему лишением сенаторского кресла навсегда. Однако адвокат парламентария заявила «КП», что все необходимые документы о заработке были заполнены, но уже в СИЗО. И отправить сведения подсудимый сумел только 1 апреля.

Напомним, что Арашукова считают причастным к созданию ОПГ, заказчиком двух политических убийств. Также его обвиняют в давлении на свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU