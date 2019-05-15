Полиция не применяла спецсредства на митинге против храма в Екатеринбурге

15 Май 00:59 2019-05-15T07:57:36+03:00

Глава региональной Общественной палаты призвал всех действовать строго в соответствии с законом

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Сотрудники правоохранительных органов во время работы на несогласованной акции на месте строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга действовали предельно корректно. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

"В этой непростой ситуации, судя по той информации, которой я располагаю, правоохранительные органы действуют предельно корректно", - приводит его слова департамент информационной политики Свердловской области.

В городе уже два дня проходят несогласованные акции протеста противников и сторонников строительства собора святой Екатерины. Храм планируют возвести в городском сквере, но некоторые горожане протестуют против этого, передает ТАСС.

"Плохо, когда в родном любимом городе горожане оказываются по разные стороны баррикад. Есть ли выход из создавшейся ситуации? Конечно, есть. Действовать надо исключительно в правовом поле, строго в соответствии с законом”, - подчеркнул Левин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил представителей двух сторон к себе на встречу. С обеих сторон пришли по пять человек и вместо отведенного часа разговаривали два с половиной часа. К сожалению, к единому мнению стороны так и не пришли.

Сайт "КП" вел трансляцию митингов за сохранение сквера у Драмтеатра на Октябрьской площади.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708707" frameborder="0"></iframe> Снос забора в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.Молодежь смяла и выкинула несколько пролетов в Городской прудАлексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU