2019-05-15T13:45:22+03:00
Наука

Популярный пищевой краситель Е171 признан опасным для здоровья

Добавка способна спровоцировать рак кишечника
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые признали опасной популярную пищевую добавкуУченые признали опасной популярную пищевую добавкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Распространенная пищевая добавка на основе наночастиц E171 оказалась опасной для здоровья. По словам ученых из Сиднейского университета, это вещество может привести к заболеваниям кишечника, в том числе и к раку толстой кишки.

Ученые провели исследование и изучили влияние диоксида титана на желудочно-кишечный тракт мышей. Оказалось, что E171 влияют на работу некоторых генов, которые влияю на состояние слизистой оболочки. Одновременно с этим добавка формирует клетки, которые способны провоцировать в организме воспалительные процессы и развитие опухолей, передает сайт телеканала «Звезда».

При этом ученые оговариваются, что однозначно утверждать губительное воздействие E171 на людей пока рано. Не исключено, что в разных ситуациях добавка проявляет себя по разному, кроме того, пока не установлено, на каких людей она оказывает негативное воздействие, а на каких нет. Специалисты уверены в необходимости дальнейших изучение вещества и его влияния на потребителей.

Напомним, что некоторые крупные компании уже отказались от использования этой пищевой добавки. Ранее она содержалась в сахарной пудре и пончиках, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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