Фонд кино не дал денег на плохие фильмы

15 Май 14:25 2019-05-15T14:25:51+03:00

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Впервые за всю историю существования Фонда кино организация проведет дополнительный конкурс проектов, претендующих на материальную помощь государства. Эксперты фонда вынуждены пойти на такие меры из-за низкого качества представленных кинопроектов.

В этом году Фонд получил почти три миллиарда рублей, чтобы распределить их среди производителей фильмов. Большая часть средств (1,765 млрд) ушла на 11 проектов девяти лидеров конкурса этого года. Еще 630 миллионов отдали на 14 проектов иных организаций кинематографии. Об этом сообщает ТАСС.

"С учетом достаточно низкого уровня проектов иных организаций кинематографии, представленных на конкурс, было принято решение остаток средств субсидии 2019 года в размере около 382 млн. рублей распределить по результатам дополнительного конкурса, который Фонд проведет осенью", - сообщил исполнительный директор фонда Вячеслав Тельнов.

Сайт kp.ru сообщал о проблемах в Фонде кино. Некоторые производители фильмов не нашли возможности вернуть деньги организации после проката своих картин. Сумма ущерба составила 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU