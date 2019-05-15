2019-05-15T15:24:16+03:00
Общество

Лидер России стал топ-менеджером

Победитель второго конкурса управленцев «Лидеры России» Константин Михайлик назначен заместителем генерального директора «Россетей» по операционной деятельности
Антон БАЛУЕВ
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Константин Михайлик больше пяти лет занимал руководящие должности в компании: на момент участия в конкурсе он был первым замом руководителя «МРСК Центра». Как отметил руководитель «Россетей» Павел Ливинский, который, кстати, является одним из наставников победителей конкурса, Константин Михайлик обладает знаниями всех внутренних процессов и планов развития отрасли и в новой должности внесет дополнительный вклад в повышение эффективности электросетевого холдинга.

«Россети» готовят и другие назначения финалистов «Лидеров России»: в департамент стратегического развития и управление контрольно-ревизионного департамента.

А в Крыму на этой победитель конкурса Мария Литовко стала исполняющей обязанности вице-губернатора города Севастополя. До этого она работала руководителем проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты.

-По итогам первого конкурса состоялось более 90 назначений участников конкурса «Лидеры России» на различные позиции в органы государственной власти федерального и регионального уровня, компании и общественные организации. Два конкурсанта стали губернаторами, а четыре – заместителями федеральных министров. В этом году мы также видим высокий интерес представителей власти и бизнеса к финалистам и победителям конкурса. В настоящее время готовятся и другие назначения из числа победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг.» прокомментировал событие руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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