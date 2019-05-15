Uber обзавелся молчаливыми водителями

15 Май 17:06 2019-05-15T17:06:20+03:00

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Компания Uber представила новую услугу для клиентов. Теперь пользователи мобильного приложения из США могут выбрать "тихий режим" для поездки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пока услуга доступна лишь для поездок премиум класса в машинах Uber Black и Uber Black SUV. Вместе с тем, в приложении появилась и обратная опция. При желании пассажир сможет поговорить с шофером выбрав опцию "не против поболтать".

Помимо этого поездки премиум-класса обзавелись и другими наворотами. Клиент такси сможет выбрать температуру в салоне авто и запросить помощь с багажом. О планах введения подобных опций в других странах не сообщается.

Добавим, что расширение сервиса у компании происходит на фоне великих планов. NASA и Uber обещают создать летающее такси к 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU