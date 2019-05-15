2019-05-15T17:06:20+03:00
Общество

Uber обзавелся молчаливыми водителями

Компания готова угодить пользователям, которые не любят болтовни
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Uber готов во всем угодить клиенту.Uber готов во всем угодить клиенту.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Компания Uber представила новую услугу для клиентов. Теперь пользователи мобильного приложения из США могут выбрать "тихий режим" для поездки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пока услуга доступна лишь для поездок премиум класса в машинах Uber Black и Uber Black SUV. Вместе с тем, в приложении появилась и обратная опция. При желании пассажир сможет поговорить с шофером выбрав опцию "не против поболтать".

Помимо этого поездки премиум-класса обзавелись и другими наворотами. Клиент такси сможет выбрать температуру в салоне авто и запросить помощь с багажом. О планах введения подобных опций в других странах не сообщается.

Добавим, что расширение сервиса у компании происходит на фоне великих планов. NASA и Uber обещают создать летающее такси к 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram