В Петербурге на месте завода «Арсенал» создадут арт-пространство

15 Май 17:35 2019-05-15T17:35:53+03:00

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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал поддержку новаторским проектам в сфере театрального и музыкального искусства. Об этом он заявил в среду во время выступления в Заксобрании города, сообщает ТАСС. Одним из первых таких проектов будет арт-пространство на месте корпусов завода «Арсенал», которое откроется уже в этом году.

«Нам важно расширять пространство для творчества. За ближайшие пять лет в рамках нацпроекта «Культура» мы должны создать все условия для самореализации одаренных, талантливых горожан. Правительство города поддержит создание музейных и арт-кварталов. Будем продвигать новаторские проекты в авангардных видах искусства, создавая для них экспериментальные площадки», - пояснил Александр Беглов.

В ближайшее время откроется здание школы и детского театра при Академии танца Бориса Эйфмана на Введенской улице и арт-пространство театрального объединения «Открытая сцена».

Национальный проект «Культура» предусматривает к 2024 году увеличение посещаемости театров на 15%. Одним из целевых показателей нацпроекта на 2019-2024 годы является реконструкция 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол в России в рамках федерального проекта «Культурная среда».

ИСТОЧНИК KP.RU