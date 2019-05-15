2019-05-15T19:53:37+03:00
Общество

В Петербурге пожилым горожанам помогут с оформлением льгот

Служба социальных участковых начнет работу с 1 июля 2019 года
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Врио губернатора Петербурга Александр БегловВрио губернатора Петербурга Александр БегловФото: Артем КИЛЬКИН
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В 2020 году более 100 тысяч петербуржцев получат помощь социальных участковых, которые будут оказывать содействие в оформлении льгот и социальных услуг. Об этом 15 мая сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании города.

«В этом году мы меняем принципы оказания социальной помощи, делаем ее ближе к людям, чтобы они не ходили за льготами, а льготы приходили к горожанам, - цитирует ТАСС главу города. - Будет запущен институт социальных участковых, которые по принципу семейного ухода возьмут на себя хлопоты по оформлению льгот и услуг. Уже в этом году возьмем на социальное сопровождение 70 тыс. петербуржцев, а в 2020 году - больше 100 тыс.»

Служба социальных участковых в Санкт-Петербурге для содействия пожилым людям и нуждающимся семьям в получении льгот и различных видов помощи начнет работу с 1 июля. На ее функционирование в 2019 году из бюджета города будет выделено 200 млн рублей.

Врио губернатора напомнил, что в городе начала действовать единая карта петербуржца. На нее могут перечисляться различные выплаты из городского бюджета, также карта позволяет пользоваться бонусами торговых сетей и оплачивать проезд в общественном транспорте.

«В перспективе на ней будут отражены все льготы, на которые будет иметь право ее владелец. Также единую карту можно будет использовать для обслуживания в поликлиниках, стационарных и других учреждениях», - пояснил Александр Беглов.

Глава города также отметил, что для льготных категорий граждан уже введен бесплатный проезд на электричках, а сама льгота стала круглогодичной и бессрочной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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