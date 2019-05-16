Минфин разместил ОФЗ на 134,7 млрд рублей

СЕГОДНЯ 02:01 2019-05-16T02:01:54+03:00

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Министерство финансов отмечает высокий спрос инвесторов, в том числе нерезидентов России, на облигации федерального займа (ОФЗ). Ведомство сообщило, что 15 мая на еженедельных первичных аукционах разместило бумаги госдолга на сумму 134,746 млрд рублей.

На первом аукционе в среду были размещены ОФЗ-ПД серии 26227 с погашением 17 июля 2024 года на общую сумму 94,743 млрд рублей при спросе 183,692 млрд рублей по номиналу. На втором аукционе - облигации серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года на сумму 38,342 млрд рублей при общем спросе 51,495 млрд рублей. передает Интерфакс.

И ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму всего 1,661 млрд рублей при общем спросе 3,928 млрд рублей и средневзвешенной доходности 3,54% годовых.

Общий спрос на бумаги госдолга РФ у инвесторов на трех состоявшихся аукционах составил 239,115 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU