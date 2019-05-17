2019-05-17T03:07:41+03:00
Общество

В США умер архитектор Бэй Юймин, спроектировавший пирамиду Лувра

Американскому архитектору китайского происхождения в апреле исполнилось 102 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский архитектор китайского происхождения Бэй ЮйминАмериканский архитектор китайского происхождения Бэй ЮйминФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 16 мая, в Нью-Йорке скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин (англ. Ieoh Ming Pei), сообщает газета The New York Times со ссылкой на сына известного во всем мире зодчего. Совсем недавно Бэй Юймин отметил свой 102-й день рождения семейным ужином.

СПРАВКА «КП»

Бэй Юймин (или Йо Минг Пей) родился в Гуанчжоу 26 апреля 1917 года, рос в Гонконге, в раннем возрасте черпал вдохновение в садах Сучжоу. В 1935 году переехал в США и поступил в архитектурную школу при Пенсильванском университете, потом перевёлся в Массачусетский технологический институт, а после выпуска поступил в высшую школу дизайна при Гарвардском университете.

В 40-х годах прошлого века работал на компанию Webb & Knapp Inc. строительного магната Уильяма Зекендорфа, в 1955 году открыл собственное бюро I. M. Pei & Associates, позже, в 1966 году переименовал свою фирму в I. M. Pei & Partners. В 1990 году он вышел на пенсию и стал архитектурным консультантом в архитектурном бюро своих сыновей Pei Partnership Architects.

За долгие годы своей карьеры Бэй Юймин стал одним из пяти первых лауреатов Притцкеровской премии, членом Американского института архитекторов, а также основал Королевский институт британских архитекторов

Среди его самых известных работ — стеклянная пирамида Лувра в Париже, восточный корпус Национальной галереи искусств в Вашингтоне, небоскреб Bank of China Tower в Гонконге, Музей современного искусства в Люксембурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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