2019-05-19T08:44:24+03:00
Политика

В российскую армию поступила первая бригада РСЗО "Торнадо-С"

По словам заместителя генерального директора концерна "Техмаш" Александра Кочкина, в настоящий момент ведется опытно-промышленная эксплуатация систем
Александр ДЖУМАЕВ
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РСЗО "Торнадо-С". Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Торнадо-С". Фото : НПО "Сплав"
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Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в 2019 году. Об этом в ходе выставки вооружений MILEX-2019 заявил заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"Что касается дальнейшего развития "Смерча", то здесь у нас есть новая система "Торнадо-С". Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация. Соответственно, по заданию МО РФ отработана документация на модернизацию РСЗО "Смерч" до уровня "Торнадо-С", - приводит агентство РИА Новости слова Кочкина.

РСЗО "Торнадо-С" обеспечивают проведение стрельб боекомплектом систем "Смерч", а также вновь разработанными управляемыми снарядами с увеличенной дальностью. Боевые машины оснащены автоматизированной системой управления огнем, а также системой наведения направляющих для стрельбы в автономном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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