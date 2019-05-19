В России ограничат движение грузовиков по некоторым трассам летом в дневное время

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-19T09:57:30+03:00

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С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение грузовиков. Согласно соответствующему приказу Росавтодора, ограничение будет действовать в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса по Цельсию.

Ограничения будут вводиться на основе прогноза погоды. В тексте документа также отмечается, что на дорогах появятся соответствующие знаки, а за нарушения в отношении водителей будут применяться административные меры.

Принятие этой нормы связано с тем, что в жаркую погоду после проезда грузовиков на асфальте образуется колея. В тексте приказа упоминаются такие трассы, как М-9, на которой закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр и М-10, где закроют участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр. В список также вошли участки дорог, расположенные неподалеку от крупных транспортных узлов и административных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU