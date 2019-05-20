2019-05-20T04:35:58+03:00
Политика

Deutsche Bank в 2016-2017 годы решил не отправлять Минфину США отчет по Трампу

Сотрудники компании сообщили о подозрительных сделках с участием компаний миллиардера и его зятя
Юлия ДИВЕЕВА
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Deutsche Bank не захотел портить отношения с ТрампомDeutsche Bank не захотел портить отношения с ТрампомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты по борьбе с отмыванием денег в Deutsche Bank рекомендовали руководству банка в 2016 и 2017 годах сообщить Министерству финансов США о нескольких сделках с участием компаний, контролируемых Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на пятерых бывших и нынешних сотрудников банка. В отделе по борьбе с отмыванием денег обратили внимание на некоторые подозрительные транзакции, в том числе - международные, обнаружить которые удалось с помощью специальной компьютерной системы. Источники, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что в некоторых сделках фигурировал ныне несуществующий фонд Трампа.

Сотрудники Deutsche Bank подготовили отчет по подозрительным финансовым переводам и представили его руководству банка, которое должно было передать его Минфину США. Однако главы компании не захотели информировать Соединенные Штаты.

Возможно, решение было принято потому, что до избрания Трампа президентом кредитная компания предоставила ему займы на общую сумму свыше двух млрд долларов, о чем стало известно в марте этого года. Банк предпочел сохранить хороших отношений с прибыльным клиентом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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