В Финляндии на озере утонул россиянин

СЕГОДНЯ 22:24 2019-05-20T22:24:39+03:00

На озере в Финляндии погиб россиянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое россиян передвигались на гребной лодке, и она перевернулась

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На озере Пюхяярви на востоке Финляндии перевернулась лодка с тремя россиянами. В результате происшествия один наш соотечественник погиб.

"Полиция, служба спасения и неотложной помощи получили сообщение о человеке, утонувшем в воскресенье в Китэе на Пюхяярви", - сообщила полиция Финляндии в понедельник, 20 мая.

Отмечается, что после переворачивания лодки двое россиян смогли добраться до берега.

"Двое мужчин сумели доплыть до пляжа, но один из них отстал и утонул. Спасатели достали из воды 58-летнего россиянина", - говорится в сообщении.

В российском посольстве в Хельсинки подтвердили информацию о гибели гражданина РФ.

"Полиция проинформировала консульский отдел посольства о случившемся. Речь действительно идет о гражданине России. Родственники в курсе. Все необходимые процедуры будут проведены", - заявила РИА Новости пресс-секретарь дипведомства Наталья Вежливцева.

ИСТОЧНИК KP.RU