В фундаменте здания Госдумы нашли пустоты

СЕГОДНЯ 02:10 2019-05-21T02:10:56+03:00

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В двух местах в фундаменте здания Государственной думы, расположенном на Охотном ряду, строители нашли пустоты. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев.

Он отметил, что депутатам сообщили об этом на последнем заседании Совета Думы. Фундамент Госдумы обследовали перед запланированным ремонтом, чтобы выяснить, выдержит ли оно дополнительную нагрузку при реконструкции зала.

"Здание Госдумы, сами понимаете, немолодое. В двух местах нашли провалы, исследования продолжаются", - сказал Лебедев.

Он пояснил, что частные дома в подобных случаях "совершенно точно начинают ремонтировать и заливать бетон в такие пустоты", а жилые многоквартирные дома расселяют и признают аварийными, передает ТАСС.

"Если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал", - отметил Лебедев.

Он также предположил, что придется отказаться от реконструкции зала и направить средства на укрепление фундамента.

ИСТОЧНИК KP.RU