Зеленский собирается обсудить с Порошенко освобождение украинцев, задержанных в России

СЕГОДНЯ 15:51 2019-05-21T15:51:46+03:00

В пресс-службе действующего лидера Украины сообщили, что он анонсировал встречу с представителями команды предыдущего главы государства [видео]

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Глава Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры с командой украинского экс-президента Петра Порошенко. Их цель - обсуждение вопросов освобождения граждан незалежной, которые отбывают наказание на территории России.

«Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу», - сообщили в пресс-службе украинского президента.

В сообщении пресс-службы Зеленского также сказано о том, что «вопрос освобождения украинцев из российского плена» поднимался в ходе встречи президента во вторник, 21 мая, с руководством Верховной Рады и лидерами фракций украинского парламента.

Напомним, в минувший понедельник, 20 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Зеленскому начать разговор об обмене задержанных по принципу «всех на всех», пояснив, что это было бы правильно, поскольку будет отвечать принципу обмена, указанному в Минских соглашениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708490" frameborder="0"></iframe> Зеленский обратился к Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU