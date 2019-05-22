Центробанк хочет запретить купюры из «банка приколов»

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-22T09:19:48+03:00

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Центробанк России поднимает вопрос о запрете сувенирных денег. В регуляторе считают, что наличие такой продукции используется не только для безобидных розыгрышей, но и мошенничества.

ЦБ неоднократно жаловался на вбросы фальшивых денег в банкоматы и терминалы, когда настоящие денежные купюры подменяют билетами «банка приколов». Такую продукцию используют также для спам-рассылок, пишет «Российская газета».

Такая инициатива была воспринята неоднозначно. В частности, в Московском кредитном банке поддержали ту идею регулятора. При этом в банке «Открытие» назвали излишней административную ответственность за изготовление сувенирной продукции, напоминающей банкноты Центробанка.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в одной из социальных сетей появилась информация о том, как некие неизвестные лица в Барнауле загрузили в банкомат почти полмиллиона рублей билетами банка приколов.

ИСТОЧНИК KP.RU