Франция готовит ПВО для размещения в Турции

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-22T10:40:23+03:00

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Франция намеренна на время разместить средства ПВО на территории Турции. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акар, переговоры об этом уже идут.

"Мы достигли определенного этапа в переговорах по этой теме. Они [Франция] предложили разместить в Турции комплексы SAMP-T. Мы продолжаем работу в данном направлении. Если президент Турции посчитает такой вариант приемлемым, мы продолжим работу в данном направлении в подтверждение доброй воли в отношениях с Францией", - приводит слова чиновника газета Hurriyet.

Глава ведомства отметил, что сейчас в двух городах страны уже есть ПВО этого типа. Они принадлежат Испании и Италии. Сейчас речь идет только об одной установке SAMP-T. Ранее Турция намеревалась купить комплексы для своей армии, но тендер сорвался.

ИСТОЧНИК KP.RU