2019-05-22T10:40:23+03:00
Общество

Франция готовит ПВО для размещения в Турции

Государство ждет разрешение президента восточной страны
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Франция ждет разрешения президента Турции.Франция ждет разрешения президента Турции.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Франция намеренна на время разместить средства ПВО на территории Турции. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акар, переговоры об этом уже идут.

"Мы достигли определенного этапа в переговорах по этой теме. Они [Франция] предложили разместить в Турции комплексы SAMP-T. Мы продолжаем работу в данном направлении. Если президент Турции посчитает такой вариант приемлемым, мы продолжим работу в данном направлении в подтверждение доброй воли в отношениях с Францией", - приводит слова чиновника газета Hurriyet.

Глава ведомства отметил, что сейчас в двух городах страны уже есть ПВО этого типа. Они принадлежат Испании и Италии. Сейчас речь идет только об одной установке SAMP-T. Ранее Турция намеревалась купить комплексы для своей армии, но тендер сорвался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совфед отстранил от должности замгенпрокурора Сыдорука
Совет Федерации лишил Арашукова полномочий из-за декларации о доходах
Парубий: роспуск Рады оспорят в Конституционном суде Украины
В Сколково из-за утечки брома пострадал ученый
В городе Кольчугино Владимирской области снят режим контртеррористической операции
"Кнут и пряник": Киев определил позицию при разговоре с Москвой
На Украине объявили сбор подписей против роспуска Рады
В России могут упросить досмотр инвалидов в аэропортах
В Подмосковье полицейские остановили такси для проверки и нашли целый арсенал оружия
Почти все аудитории для ЕГЭ оснастят камерами
Центробанк хочет запретить купюры из «банка приколов»
Появилось видео ликвидации боевиков под Владимиром, которые планировали теракт
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в связи с "Евровидением" стран
Госдеп: правительственные войска Сирии могли 19 мая применить химоружие
Глава Минздрава Украины призвала ООН исключить Россию из Совбеза ООН
Погода в Москве на 22 мая 2019 года: ожидается небольшой дождь
Роскомнадзор направит в Instagram запрос по утечке данных 49 млн пользователей
Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией "плохим знаком"
Двух боевиков ликвидировали в ходе операции во Владимирской области
Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался русским
В США прошли марши против запретов на аборты
Трамп 5 июня посетит Ирландию