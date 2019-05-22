В Сколково из-за утечки брома пострадал ученый

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-22T11:07:03+03:00

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Ученый-химик Федор Бахов пострадал в результате утечки брома в одной из лабораторий в Сколково. Об этом «КП» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Отработанный бром сливали в отработку и пару граммов пролилось, - сообщил он. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники МЧС.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в районе Сколково, который граничит с Московской кольцевой дорогой на западе, прогремели два взрыва. Сразу информация начала поступать от автомобилистов в популярном сервисе «Яндекс.Навигатор». Позже данный инцидент прокомментировали в ГУ МЧС по городу Москве. В частности, сообщалось, что открытое горение ликвидировано, а движение по внутренней стороне МКАД восстановлено. В результате один из очевидцев происходящего пострадал. Он стал тушить машину до приезда пожарных, при этом получил ожоги рук.

ИСТОЧНИК KP.RU