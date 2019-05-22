2019-05-22T15:34:37+03:00
Общество

Путин: государство должно помогать профсоюзам

Президент России отметил особую роль профсоюзных организаций в современном гражданском обществе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государство должно оказывать поддержку профсоюзам в отстаивании трудовых прав граждан, в данном вопросе ни о каком вмешательстве в дела бизнеса речи нет. Соответствующие заявлена сделал президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России в среду, 22 мая.

«Государство на всех уровнях причем обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в принципе речи не идет», - сказал он, отметив, что требования и нормы российского трудового законодательства абсолютно одинаковы и для частных, и для государственных предприятий.

Путин также отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе. «Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем ответственно, содержательно, создаются эффективные системы коммуникации между трудовыми коллективами и работодателями», - сказал российский лидер.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как Путин обсудил с главой профсоюзов Михаилом Шмакововым результаты послания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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