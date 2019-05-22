2019-05-22T21:39:07+03:00
Спорт

«Локомотив» в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу

Матч с екатеринбургским "Уралом" завершился со счетом 1:0
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Локомотив" вновь заполучил Кубок России. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС"Локомотив" вновь заполучил Кубок России. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Стал известен обладатель Кубка России по футболу 2018/2019 сезона. Московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал" в среду, 22 мая, разыграли трофей на стадионе "Самара Арена".

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников". Единственный гол на 27-й минуте забил Дмитрий Баринов. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию игры.

Команда Юрия Семина взяла Кубок России уже в восьмой раз. ЦСКА отстает всего на одну победу в турнире, "Зенит" и "Спартак" - на пять.Букмекеры изначально были на стороне "Локомотива", на победу "Урала" ставили совсем немногие.

Стоит отметить, что поскольку московский клуб уже обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов и стал победителем Кубка России, то у тульского "Арсенала" впервые появилась возможность сыграть в Лиге Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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