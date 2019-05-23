СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-23T12:29:03+03:00

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В Китае женщина решила расплатиться за новую машину мелочью. Она накопила целых 66 мешков с монетами и смогла оплатить ими иномарку.

Когда покупательница привезла с автомобильный салон все мешки с монетами номиналом в один юань, работа здесь буквально встала. Всем сотрудникам пришлось бросить свои дела, чтобы пересчитать деньги. Семнадцать человек безотрывно перебирали монетки на протяжении трех дней. В общей сложности в мешках оказалось ровно 131 492 юаня (это около 1,2 миллиона рублей).

Однако после подсчетов оказалось, что этих средств недостаточно и покупательнице пришлось оплатить оставшуюся сумму банковской картой.

Отметим, что счастливая обладательница новой машины является владелицей небольшой закусочной. Как правило, ее клиенты расплачиваются мелочью за свои покупки, и эти деньги женщина копила на протяжении 10 лет. Чтобы сделать такую крупную покупку, пишет сайт телеканала «Звезда».

Китаянка купила машину за 66 мешков с мелочью.Сотрудники автосалона пересчитывали деньги три дня

ИСТОЧНИК KP.RU