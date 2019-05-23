Путин наградил президента FIFA орденом Дружбы

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-23T13:37:20+03:00

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В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Ордена и звания раздавал сам президент России Владимир Путин.

Так, он наградил президента FIFA Джанни Инфантино орденом Дружбы. Награда была присуждена за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению культур. Аналогичного ордена удостоились певица Лариса Долина и артист балета Николай Цискаридзе, которых отметили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Певица Лариса ДолинаФото: Дмитрий СМИРНОВ

Также на церемонии присутствовал актер Сергей Маковецкий - ему вручили орден "За заслуги перед Отечеством» IV степени", Маргарита Симоньян (орден Александра Невского) и Никита Симонян (Заслуженный работник физической культуры). Об этом сообщил специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Актер Сергей МаковецкийФото: Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU