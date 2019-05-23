Госдума обязала делать фотофиксацию при ТО автомобилей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-23T15:59:02+03:00

Теперь машину перед ТО лучше помыть. Фотографировать же будут! Фото: Евгения ГУСЕВА

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Депутаты Государственной думы приняли новый закон. Он обязывает проводить обязательную фотофиксацию автомобиля при проведении технического осмотра. Такой подход к делу, по мнению авторов инициативы, прекратит практику осмотра "на бумаге".

Под контроль также возьмут представление данных в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, реестр операторов и иные ресурсы. Кроме того, эксперты будут следить чтобы проверку проводили мастера с нужной квалификацией.

Ревизорами назначат сотрудников профессионального объединения страховщиков. Им поручат анализировать информацию, содержащуюся в ЕАИС, реестре операторов техосмотра и других базах.

"Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан. Это сбережет многие жизни. Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса", - сказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU