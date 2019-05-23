2019-05-23T17:09:33+03:00
Происшествия

В Реутове маршрутка с пассажирами влетела в здание детсада

Водитель утверждает, что у транспорта отказали тормоза
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Реутове маршрутка с пассажирами влетела в здание детсадаВ Реутове маршрутка с пассажирами влетела в здание детсадаФото: предоставлено очевидцем
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В подмосковном Реутове пассажирская маршрутка влетела в здание детсада №9 "Светлячок" на проспекте Мира.

При этом водитель отметил, что у транспортного средства отказали тормоза. Автобус пробил ворота и врезался в трехэтажное здание, сообщили KP.RU очевидцы.

На место инцидента прибыли оперативные службы. Информации о погибших или пострадавших нет. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года в Москве рейсовый автобус врезался в фонарный столб. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, авария произошла на проспекте Андропова.

В пресс-службе столичного главка ГИБДД информацию об аварии с участием рейсового автобуса на юге Москвы подтвердили. Также уточнили, что легковой автомобиль и автобус столкнулись у дома 50 в Коломенском проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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