СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-23T17:09:33+03:00

В Реутове маршрутка с пассажирами влетела в здание детсада Фото: предоставлено очевидцем

Изменить размер текста: A A

В подмосковном Реутове пассажирская маршрутка влетела в здание детсада №9 "Светлячок" на проспекте Мира.

При этом водитель отметил, что у транспортного средства отказали тормоза. Автобус пробил ворота и врезался в трехэтажное здание, сообщили KP.RU очевидцы.

На место инцидента прибыли оперативные службы. Информации о погибших или пострадавших нет. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года в Москве рейсовый автобус врезался в фонарный столб. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, авария произошла на проспекте Андропова.

В пресс-службе столичного главка ГИБДД информацию об аварии с участием рейсового автобуса на юге Москвы подтвердили. Также уточнили, что легковой автомобиль и автобус столкнулись у дома 50 в Коломенском проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU