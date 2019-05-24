2019-05-24T07:19:01+03:00
Происшествия

В Китае перевернулась лодка, десять человек погибли

Еще восемь считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Поисково-спасительные работы продолжаютсяПоисково-спасительные работы продолжаютсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае перевернулась лодка, на борту которой находилось 29 человек, десять из них погибли, еще восемь считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Трагедия случилась на реке Бэйпаньцзян в южной китайской провинции Гуйчжоу. Перегруженная людьми лодка опрокинулась в четверг около 18:30 по местному времени (13:30 мск) на территории уезда Чжэньфэн. Спасти удалось только 11 пассажиров небольшого суденышка, причем одним из них, по данным информационного портала Sina, оказался владелец плавсредства.

Хозяина лодки вместе с остальными пострадавшими доставили в ближайшую больницу, но его – в сопровождении полиции.

Спасатели вытаскивают перевернувшуюся лодку на берег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спасатели вытаскивают перевернувшуюся лодку на берегФото: GLOBAL LOOK PRESS

На месте трагедии продолжаются поисковые работы, в них участвуют спасатели и водолазы. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего, начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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