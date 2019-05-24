2019-05-24T12:34:15+03:00
Общество

Семья Виктора Бута получила визы в США, чтобы навестить осужденного россиянина

На получение разрешительных документов ушел почти год
Елена АКИМОВА
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Семья Виктора Бута получила визу в СШАСемья Виктора Бута получила визу в СШАФото: REUTERS
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Родные россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летнее наказание в США, получили визы в страну, чтобы навестить мужчину. На все процедуры и согласования ушел почти год. В итоге в посольстве выдали разрешение на однократный въезд, виза будет действительна в течении полугода.

Жена и дочь заключенного планирует поехать в США в сентябре. Об этом «Известиям» сообщила супруга Виктора Алла. Женщина надеется, что на этом трудности закончились и на границе не возникнет никаких проблем. В прошлый раз родственников Бута досматривали и проверяли в американском аэропорту десять часов.

— Конечно, мы очень счастливы, так как до последнего момента не знали, чем всё закончится. Мы не виделись с апреля 2012 года. Мы планировали поездку в конце 2018 года, но не получили визы. Теперь бы хотели поехать в конце августа, начале сентября, рассчитываем пробыть в стране минимум месяц, все зависит от финансов, - говорит женщина.

В Штатах россиянка планирует снять жилье и арендовать машину, так как добираться до тюрьмы в городе Мэрион (штат Иллинойс) очень проблематично, туда не ходит общественный транспорт.

- Мы надеемся, что администрацию тюрьмы разрешит посещения два-три раза в неделю, в качестве исключения. По правилам визиты разрешают раз в неделю на выходных. Нам обещали помочь в российском посольстве, обратиться с этим вопросам к руководству исправительного учреждения,- рассказала Алла Бут.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году в ходе специальной операции американских спецслужб и экстрадировали в США. В 2011 году суд приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы за попытку продать вооружение леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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