"Бавария" готовит официальное предложение по Лерою Сане
Мюнхенская «Бавария» остановилась на 79,5 миллионах евро за Лероя Сане. Не известно устроит ли такой компромисс «Манчестер Сити», поскольку их последнее слова было 100 миллионов евро.
По информации Manchester News, в текущем сезоне Сане частично утратил доверия главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы, что не могло не сказаться на статистике игрока. В сезоне 2018-2019 23-летний немец появлялся на поле в стартовом составе лишь трижды.
За сложившейся ситуацией внимательно наблюдала «Бавария», оставшаяся без своих основных вингеров Франка Рибери и Арьена Роббена. По сведениям The Guardian интерес к Сане подтвердил президент «Баварии», Ули Хёнесс.
«Мы активно общаемся с представителями «Сити» и близки к консенсусу», - заявил Ули.
В АПЛ в текущем сезоне Сане забил 16 голов и отдал 18 результативных передач в 47 матчах за "Манчестер Сити".
ИСТОЧНИК KP.RU