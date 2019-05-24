"Бавария" готовит официальное предложение по Лерою Сане

СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-24T17:15:58+03:00

Мюнхенцы окончательно определились с суммой трансфера, которую готовы выложить за немецкого хавбека «горожан»

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Мюнхенская «Бавария» остановилась на 79,5 миллионах евро за Лероя Сане. Не известно устроит ли такой компромисс «Манчестер Сити», поскольку их последнее слова было 100 миллионов евро.

По информации Manchester News, в текущем сезоне Сане частично утратил доверия главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы, что не могло не сказаться на статистике игрока. В сезоне 2018-2019 23-летний немец появлялся на поле в стартовом составе лишь трижды.

За сложившейся ситуацией внимательно наблюдала «Бавария», оставшаяся без своих основных вингеров Франка Рибери и Арьена Роббена. По сведениям The Guardian интерес к Сане подтвердил президент «Баварии», Ули Хёнесс.

«Мы активно общаемся с представителями «Сити» и близки к консенсусу», - заявил Ули.

В АПЛ в текущем сезоне Сане забил 16 голов и отдал 18 результативных передач в 47 матчах за "Манчестер Сити".

ИСТОЧНИК KP.RU