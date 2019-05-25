2019-05-25T06:42:56+03:00
Общество

Родителей выпускницы, участвовавшей в БДСМ-скандале в одной из школ Владивостока, оштрафуют

Речь идет о девочке, которая позировала в полицейской форме [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В одной из самых крупных школ Владивостока разразился скандал – за день до последнего звонка выпускники устроили "утреник" в вызывающих нарядахВ одной из самых крупных школ Владивостока разразился скандал – за день до последнего звонка выпускники устроили "утреник" в вызывающих нарядахФото: Социальные сети
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Во Владивостоке оштрафуют родителей школьницы, которая участвовала в вызывающей фотосессии перед последним звонком. Речь идет об одиннадцатикласснице, которая предстала на своеобразном «утреннике» школьников в полицейской форме.

«Родители школьницы, которая была в форме полицейского, будут оштрафованы», - сообщил ТАСС представитель управления МВД России по Приморскому краю.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, накануне в одной из школ города разразился громкий скандал: за день до последнего звонка ученики 11-го класса устроили, мягко говоря, нетрадиционное прощание со школой.

Когда их фотографировали для выпускного альбома в школьном спортзале, воспользовались отсутствием взрослых и нарядились, кто во что горазд: мальчики в костюмы зайчиков и ковбоев с голым торсом, а девочки – в полицейскую форму. Их снимки и видео вызвали бурную реакцию в соцсетях. А директор школы, в которой случился этот «БДСМ-скандал», решила уволиться.

Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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