СЕГОДНЯ 07:32 2019-05-25T07:32:44+03:00

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С 25 мая россияне могут посещать Коста-Рику без виз. В субботе вступает в силу межправительственное соглашение о взаимной отмене виз между РФ и этой центральноамериканской страной. Согласно документу, гражданам РФ можно находиться в Коста-Рике без виз до 90 календарных дней.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что россияне могут въезжать на территорию республики несколько раз на период до 90 дней, считая с даты въезда. Для этого необходим только действующий паспорт, дающих право на пересечение границы.

При этом граждане Коста-Рики также не нуждаются в визах, чтобы въезжать в Россию на срок до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней.

Соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой подписал глава МИД РФ Сергей Лавров 28 мая 2018 года, а 3 мая это сделал тогдашний министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Гонсалес.

ИСТОЧНИК KP.RU