Среди пленных украинских военных в ДНР оказались 50-летние солдаты

СЕГОДНЯ 03:45 2019-05-26T03:45:33+03:00

Мужчины оказались на территории народной республики, когда со своим батальоном решили сократить путь

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Вооруженные силы ДНР на этой неделе задержали украинских военнослужащих, среди которых оказались солдаты в в возрасте 54, 49 и 48 лет. Об этом сообщила волонтер общественной организации "Сила Днепра" Дарья Андрусенко-Якотюк.

На своей странице в Facebook она опубликовала список всех восьми задержанных. В их числе солдат Борис Пундор 1965 года рождения, прапорщик Виктор Шайдов 1970 года рождения и старший солдат Ким Дуванов 1971 года рождения.

По ее данным, они являются бойцами 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот". Когда их задержали, они направлялись в пункт постоянной дислокации бригады, но решили сократить путь и оказались на неподконтрольной Киеву территории.

Андрусенко-Якотюк поинтересовалась, как получилось, что на КПП на линии разграничения военнослужащих никто не остановил и не предупредил, что они пересекают разграничительную линию.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что 22 мая задержали группу украинских диверсантов. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции, а также взрывчатые вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU