Ципрас объявил о проведении в Греции досрочных парламентских выборов

СЕГОДНЯ 03:12 2019-05-27T03:12:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Греции пройдут досрочные выборы в национальный парламент. Об этом сообщил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ночь на понедельник.

Он выступил с заявлением после того, как возглавляемая им правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступила на выборах в Европейский парламент оппозиционной партии "Новая демократия".

Также в Греции в воскресенье одновременно прошел первый тур выборов мэров городов, губернаторов регионов и членов муниципальных и региональных советов.

По словам Ципраса, он попросит президента страны объявить общенациональные выборы в парламент сразу после завершения второго тура голосования в местные органы, который состоится 2 июня.

"Результат нынешних выборов, несмотря на тот факт, что позиция партии СИРИЗА как главного действующего лица в политической борьбе усиливается, не соответствует нашим ожиданиям. Это меня не устраивает, я не проигнорирую их результат, я этого никогда не делал, я не буду делать это сейчас", - пояснил премьер свое решение.

Отметим, в Греции глава правительства имеет право созвать досрочные парламентские выборы, но формально просит их объявить главу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU